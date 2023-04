Parcheggi esauriti e folla di visitatori a Verona per la domenica del Ponte del 25 aprile

L'afflusso dei turisti a Verona in occasione del ponte del 25 aprile è proseguito anche nella giornata di domenica.

Con la polizia locale impegnata anche nel gestire la viabilità per l'inizio dei lavori del filobus, sono andati esauriti intorno alle ore 15 i posti auto dei parcheggi del centro dai veicoli, molti dei quali giunti nel capoluogo scaligero attraverso A22 e A4.

Anche questa volta la stazione di Porta Nuova si è rivelata essere un importante accesso alla città per i visitatori, che in questi giorni potranno godere anche della possibilità di usufruire delle visite guidate alla Casa di Giulietta (dove sono state registrate code), Museo di Castelvecchio e Arena.