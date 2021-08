Parapendio biposto precipita sul Monte Baldo: due feriti portati in ospedale

L'incidente si è verificato intorno alle 14.30. Sul posto si sono diretti gli uomini del 118 con l'elicottero: fortunatamente le persone coinvolte non sarebbero in pericolo di vita

Via Navene Vecchia

Un incidente in montagna si è verificato nel primo pomeriggio di domenica.

Intorno alle 14.30, un parapendio biposto è precipitato sui prati a quota 1.600 metri, dopo essere decollato da Tratto Spino, sentiero numero 651 delle Creste del Monte Baldo, a quota 1.700 metri. Poiché le nuvole limitavano la visibilità, una squadra del Soccorso alpino di Ala già sul posto si è portata sul luogo dell'incidente, dove le i due uomini avevano riportato: uno un probabile trauma alla schiena, l'altro una possibile frattura alla caviglia. Il primo sarebbe un istruttore, mentre l'altro risulterebbe essere un turista tedesco.

Non appena si è aperto un varco è arrivato l'elicottero da Trento, che ha sbarcato l'equipe medica del 118 e il tecnico di elisoccorso. Prestate le prime cure, l'infortunato con dolori alla schiena è stato imbarellato e recuperato assieme alla seconda persona. Dopo essere stati spostati e ricondizionati, entrambi sono stati condotti all'ospedale di Trento in codice giallo.

In zona anche i carabinieri di Malcesine.