Incidente con il parapendio a Malcesine: ferito grave viene portato in codice rosso all'ospedale

Un grave incidente con il parapendio si è verificato nella mattinata di martedì 22 giugno quando erano circa le ore 8.40. Secondo quanto riferito dai soccorritori del 118 che sono intervenuti, l'episodio è avvenuto nel Comune di Malcesine, fronte lago, nei pressi della stazione intermedia della funivia di Malcesine, da sempre luogo di ritrovo per gli appassionati del parapendio.

Dalla centrale del Suem 118 è stato quindi inviato sul posto un elicottero ed un'ambulanza infermierizzata. Il pilota del parapedio è risultato essere ferito in modo grave a seguito dell'incidente ed è stato quindi accompagnato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona. In zona sono poi intervenuti anche i carabinieri per cercare di ricostruire i dettagli e la dinamica dell'episodio.