I pompieri recuperano un pappagallo rimasto bloccato su un traliccio

Nel tardo pomeriggio di giovedì, intorno alle ore 18, i vigili del fuoco di Verona sono stati chiamati all'intervento a Bussolengo, in località Gabbanel, per recuperare un pappagallo che era rimasto bloccato su un traliccio. Il giovane volatile esotico, un Ara ararauna di tre mesi, era sfuggito al suo padrone e, dopo un breve volo, si era appollaiato a circa 10 metri d'altezza sulla struttura.

Arrivati sul posto, i pompieri hanno eseguito una manovra con tecnica SAF (soccorso alpino fluviale) per raggiungere e riportato a terra il pappagallo dove ad atterderlo vi era il proprietario.