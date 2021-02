Crea il panico in uno studio medico e poi aggredisce gli agenti: 43enne arrestato

Sarebbe entrato all’interno di uno studio medico creando il panico e spaventando i presenti, tanto da costringere alcuni dipendenti a rinchiudersi all’interno dei propri uffici per paura di subire atti di violenza.

È accaduto lunedì intorno alle 16.30, quando gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Monfalcone, a Verona, in seguito ad una segnalazione giunta al 113 per un uomo estremamente molesto ed aggressivo, che senza alcun motivo avrebbe impaurito tutti i presenti.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno individuato la persona segnalata, M.L., 43enne veronese già noto alle forze dell’ordine, che dopo aver creato scompiglio all’interno dello studio medico sarebbe uscito in strada, infastidendo e spaventando i passanti, urlando, sbracciandosi ed impedendone il libero transito.

Invitato dagli operatori a contenere i modi, per tutta risposta l’uomo avrebbe tentato di eludere il controllo, spintonandoli con forza e colpendoli con calci e pugni.

Il 43enne avrebbe continuato a mantenere una condotta aggressiva anche all’interno della Questura, dove avrebbe tentato di sottrarsi agli accertamenti sulla sua identità, spintonando gli agenti e colpendo con calci e pugni le pareti degli uffici.

Comportamento che è costato a M.L. l’arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale. All’esito del giudizio direttissimo che si è svolto in martedì mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.