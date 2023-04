Pallini di gomma sparati contro gli immigrati sulle panchine a Santa Lucia

Brutto episodio quello che sarebbe avvenuto nei giorni scorsi a Verona e sul quale indagano i carabinieri di Verona.

Come riporta Ansa infatti, alcuni ignoti avrebbero fatto una sorta di "tiro a segno", utilizzando proiettili di gomma gialli, con un gruppo di immigrati che stazionava sulle panchine di Santa Lucia in via Valeggio. I pallini sarebbero stati sparati da una pistola ad aria compressa e una persona avrebbe poi dovuto ricorrere alle cure del 118, per essere stata colpita vicino ad un occhio.

Alcuni residenti avrebbero riferito che non è la prima volta che si verificano questo tipo di episodi, sempre nei confronti del gruppo di migranti che si ritroverebbe nella zona dopo il lavoro. Sabato scorso alcune persone sarebbero state colpite a gola e testa con le medesime modalità, mentre a giugno qualcuno aveva cosparso le panchine di grasso per impedirgli di sedersi.