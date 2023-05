Sona intitola a Chiara Ugolini il Palazzetto dello Sport di Palazzolo dove giocava

L’Amministrazione di Sona ha approvato l’intitolazione a Chiara Ugolini del Palazzetto dello Sport di Palazzolo che la giovane ha frequentato per anni, sia giocando nella squadra del volley Palazzolo in prima divisione che partecipando a tornei estivi, sia allenando i bambini del minivolley e le ragazze dell’under 16.

Dal 2022, in seguito al tragico femminicidio del quale Chiara Ugolini è stata vittima il 5 settembre 2021, la comunità sportiva sonese, i giovani e gli amici di Chiara la ricordano con un torneo intitolato a suo nome e con un progetto che parte dalle scuole per contrastare la violenza di genere attraverso l’organizzazione di assemblee d’istituto per le scuole secondarie di secondo grado, con lo scopo di informare, sensibilizzare ed educare i giovani al rispetto e alla non violenza. Mancando una denominazione al Palazzetto dello Sport di Palazzolo, l’Amministrazione, oltre a dare pieno supporto alle iniziative descritte, ha ritenuto di dare un segnale importante intitolandole questo spazio pubblico dedicato allo sport e frequentato da centinaia di giovani. Tenendo fede, anche, all’impegno, dichiarato in uno degli incontri con familiari ed amici, di non dimenticare mai la gioia di vivere e la passione che hanno contraddistinto la giovane vita di Chiara Ugolini.

La delibera, ora passa alla Prefettura a cui compete la conferma dell’intitolazione.