Sanità veneta, le pagelle alle Ulss e ai direttori generali: secondo miglior punteggio per AOUI

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità e alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin, ha approvato le valutazioni di sua competenza per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, dello IOV e di Azienda Zero nell’anno 2021, riferite alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e al rispetto dei vincoli di bilancio. Contestualmente ha preso atto della loro valutazione complessiva, comprendente anche quella espressa dalle Conferenze dei Sindaci e dalla Quinta Commissione consiliare.

Nella valutazione dei direttori generali, alla Giunta regionale spetta l’attribuzione massima di 60 punti su 100 per ciascuna delle Ulss e di 80 punti su 100 per le aziende ospedaliere universitarie di Padova e Verona e per lo IOV-IRCCS. A questa assegnazione vanno aggiunti 40 punti nel primo caso e 20 nel secondo equamente espressi (in misura fino a 20 e fino a 10) dalle Conferenze dei Sindaci e dalla Commissione consiliare competente. Sommati i tre giudizi, per il 2021, il quadro complessivo delle valutazioni deliberate è il seguente.

Ulss 1 Dolomiti 91.4%.

Ulss 2 Marca trevigiana 95.1%.

Ulss 3 Serenissima 93.4%.

Ulss 4 Veneto orientale 94.4%.

Ulss 5 Polesana 92.6%.

Ulss 6 Euganea 87.3%.

Ulss 7 Pedemontana 91.9%.

Ulss 8 Berica 87.6%.

Ulss 9 Scaligera 88.4%.

AOPD 94.9%.

AOUIVR 95.5%.

IRCCS IOV 98.2%.

Azienda Zero 85.6%.

«Con specifica delibera del luglio del ’21 – sottolinea l’assessore Lanzarin - sono stati individuati gli obiettivi e gli indicatori riferiti allo steso anno. Con questi, la Giunta ha proceduto alla valutazione dei direttori generali per la parte di sua competenza a determinare le valutazioni dei dg delle nove Ulss, delle due aziende ospedaliere e dello IOV. Per considerare raggiunti gli obiettivi, il risultato totale considerato è di almeno il 70% sulla totalità delle valutazioni. Tutti hanno positivamente superato questa soglia.

Il 2021 non è stato un anno facile nella gestione di un’azienda sanitaria od ospedaliera, ancora condizionata fortemente dal contrasto al contagio da Coronavirus e dalle restrizioni e dai rallentamenti che ha comportato – prosegue l’assessore -. Nell’approccio alla valutazione è stato previsto anche l’obiettivo di gestire gli effetti che la pandemia ha avuto sul sistema sanitario e, di conseguenza, anche quello di riattivare le attività sospese o ridimensionate. Importanza è stata data al recupero delle liste di attesa, alle coperture vaccinali in generale, all’implementazione di supporti di telemedicina nelle attività distrettuali».