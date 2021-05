Bimba in lacrime non riesce a svegliare il padre ubriaco, che poi aggredisce i poliziotti

A lanciare l'allarme sarebbe stata una donna, che ha notato la scena in piazza Marinai d’Italia. All'arrivo delle Volanti il 31enne non dava segni di vita, per poi destarsi e riversare la propria rabbia sulle forze dell'ordine

Quando gli agenti delle Volanti della Questura di Verona lo hanno trovato, non avrebbe dato segni di vita: era riverso su una panchina del parco pubblico in piazza Marinai d’Italia e, accanto a lui, c’era la figlia piccola che tra le lacrime cercava invano di risvegliarlo.

Erano circa le 19.30 di domenica sera, quando gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una donna preoccupata di fronte alla disperazione della bimba: dapprima presi cura della minore e successivamente si sono dedicati al padre che, nonostante le sollecitazioni verbali e i ripetuti tentativi di ridestarlo, continuava a non rispondere agli stimoli. Lo stato di incoscienza in cui versava, determinato dall’abuso di sostanze alcoliche, si sarebbe poi trasformato di lì a pochi minuti in aggressività nei confronti degli operatori di Polizia che si è trovato davanti. Infatti, una volta sveglio e ancora annebbiato dai fumi dell’alcool, il 31enne originario della Romania avrebbe iniziato ad inveire contro le forze dell'ordine, a minacciandole per poi aggredirle fisicamente.

Arrestato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, l’uomo è stato trattenuto presso gli Uffici della Questura, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna. Stamane il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha rinviato l’udienza il prossimo 13 luglio. La figlioletta di 5 anni è stata riaffidata alle cure della mamma.