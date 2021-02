Tre uomini denunciati per furto a Verona, uno di loro avrebbe dovuto già lasciare l'Italia

I carabinieri di Verona e San Giovanni Lupatoto comunicano in una nota di aver denunciato per furto tre persone nelle scorse ore. In una prima circostanza si tratta di un uomo, cui peraltro lo scorso 15 gennaio sarebbe stato già notificato, da parte del questore di Verona, l’ordine di lasciare il territorio nazionale.

In realtà, tale soggetto, un cittadino marocchino classe 2001, incurante della prescrizione, avrebbe continuato invece a girare per le strade ed i negozi della città. E proprio in uno di questi esercizi commerciali, precisamente all’Ovs di Verona Uno, sarebbe quindi stato sorpreso nel pomeriggio di giovedì 11 febbraio mentre rubava capi d’abbigliamento del valore di 50 euro. L’uomo è stato denunciato per il reato di furto aggravato e per non aver ottemperato al citato ordine del questore.

Sempre nella mattinata di giovedì, inoltre, i carabinieri della sezione radiomobile di Verona spiegano di aver deferito in stato di libertà, per furto aggravato in concorso, anche altri due cittadini romeni, entrambi pregiudicati ed in Italia senza fissa dimora. I due sarebbero infatti stati sorpresi a rubare, all’interno del supermercato In's di corso Cavour, diversi generi alimentari per un valore complessivo di 65 euro.