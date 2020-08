Oltre 8 milioni di guanti monouso requisiti dell'ufficio dogane di Verona

I funzionari dell'ufficio delle dogane di Verona hanno individuato, nei giorni scorsi, una partita di 8.100.000 guanti monouso in pvc senza polvere. I prodotti provenivano dalla Cina, sono stati dichiarati in importazione ed erano destinati ad una società per fini commerciali.

Interessato il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 e ottenuta l'autorizzazione, la merce è stata requisita e messa a disposizione della protezione civile.