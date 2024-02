Lavora come osteopata ma non ha la licenza: 65enne veronese denunciato dai carabinieri

Nel centrocittà patavino, esercitava la professione di osteopata: l'attività andava bene e il poliambulatorio si era creato un buon "giro" di clienti, peccato però non avesse i requisiti.

Come spiegano i colleghi di PadovaOggi, il 6 febbraio i carabinieri dei Nas hanno fatto visita all'attività e quando l'uomo li ha visti sulla porta, ha compreso che non erano lì per usufruire dei servizi dell'attività: una volta identificato, gli avrebbero chiesto di mostrare le certificazioni ed è emersa la reale situazione.

Si tratta di un 65enne veronese, osteopata, che i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova hanno scoperto non essere in possesso del titolo idoneo all’esercizio di tale attività medica. Inoltre sarebbe stato trovato in possesso di un timbro riportante il suo nome con il titolo di medico chirurgo, sebbene lo stesso non risulti iscritto all’Albo.

I militari, terminate le pratiche e gli accertamenti del caso, lo hanno così denunciato all’autorità giudiziaria e alla Prefettura per esercizio abusivo di una professione e usurpazione di titoli.