Ospedale di Legnago: sistema informatico rallentato a causa di un guasto

Non sembra esserci pace per l'ospedale Mater Salutis di Legnago. Dopo le critiche e le segnalazioni arrivate da sindacati e Partito Democratico sul calo di personale a fronte della crescita dell'afflusso al Pronto Soccorso, dall'Ulss 9 Scaligera informano di alcuni problemi informatici riscontrati nelle ultime ore: «Per un guasto al database, da questa mattina, lunedì 10 luglio 2023, il sistema informatico del Pronto Soccorso dell'ospedale di Legnago è fortemente rallentato, così come l'integrazione con il sistema di accettazione. I tecnici dell'azienda Ulss 9, in collaborazione con i fornitori, stanno lavorando alla risoluzione del problema. Ci scusiamo con gli utenti per gli eventuali disagi e chiediamo ulteriore pazienza: il sistema dovrebbe ritornare a funzionare a regime già nel pomeriggio di oggi».