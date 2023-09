Avvistamento di un orso con un cucciolo, trovate impronte dalla polizia provinciale

Un orso è stato avvistato in provincia di Verona. L'animale è stato visto ieri mattina, 4 settembre, in un'area poco frequentata a nord di Cazzano di Tramigna. Il residente che lo ha scorto ha segnalato la sua presenza alla polizia provinciale, aggiungendo che l'animale adulto aveva con sé anche un cucciolo.

Gli agenti sono saliti immediatamente sul luogo dell'avvistamento, trovando due impronte che, a un primo esame, risulterebbero compatibili con quelle di un orso. Inoltre, nelle vicinanze, sono state rinvenute altre impronte, anch'esse riferibili all'animale, che probabilmente si era fermato per bere da un bidone di metallo per la raccolta dell'acqua piovana.

La polizia provinciale, valutate le tracce sul posto, ritiene possibile che in effetti possa trattarsi di un orso. E per verificarlo, gli agenti continueranno oggi e nei prossimi giorni il monitoraggio della zona in collaborazione con le altre forze dell'ordine competenti.

Negli anni scorsi, erano stati registrati sul Baldo altri avvistamenti di orsi provenienti dal vicino Trentino. Ed anche dell'avvistamento di ieri sono stati informati gli uffici regionali distaccati a Verona.

«I nostri agenti sono sul posto - ha commentato il presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini - Continueremo a monitorare l’area per tentare di verificare o escludere, con certezza, la presenza o il passaggio dell’orso».