Orologio da 40 mila euro rubato in gioielleria a Verona: padre e figlio in manette

Nel 2018 avrebbero rubato un orologio da 40 mila euro in una gioielleria del centro di Verona, ma nella notte tra lunedì e martedì sono stati rintracciati appena fuori Udine dagli agenti della sezione Volanti della Questura friulana e sono stati portati in carcere.

Si tratta di padre e figlio, di 53 e 20 anni, entrambi cittadini romeni e in Italia senza fissa dimora, sui quali dalla fine del 2018 pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Gip del tribunale scaligero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto riferisco le forze dell'ordine, qualche mese prima infatti i due sarebbero riusciti a rubare da una gioielleria del capoluogo scaligero, un orologio Patek Philippe del valore di ben 40 mila euro. Fingendo di voler acquistare il monile, con grande abilità sarebbero riusciti a distrarre la gioielliera presente facendole diverse domande sull'argomento e dimostrando così di essere esperti in materia, per poi impossessarsene senza dare alcun sospetto: solo in un secondo momento infatti la donna si sarebbe accorta di aver riposto in cassaforte solo la scatola vuota dell'orologio.

Da quel momento i due si sarebbero resi irreperibili, ma alla fine le forze dell'ordine li hanno rintracciati e portati in carcere.