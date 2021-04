Orario allargato della Ztl e divieto di fumo a Verona: Sboarina firma l'ordinanza

L’accesso alla Ztl torna agli orari da ‘zona arancione’, per favorire l’attività di asporto di bar e ristoranti ma anche gli acquisti nei negozi del centro storico, vista la riapertura.

Da oggi, mercoledì 7, fino al 12 aprile compreso, l’ingresso alla Zona a traffico limitato sarà libero dalle 10 alle 22, tutti i giorni, anche il sabato e la domenica. La nuova ordinanza, firmata martedì dal sindaco Federico Sboarina, ha l’obiettivo di agevolare sia i veronesi che le attività commerciali nel particolare contesto storico dell’emergenza sanitaria.

Il primo cittadino ha prorogato anche le altre ordinanze per il contenimento dei contagi e la prevenzione contro il Covid.

PIAZZETTA PESCHERIA - Per agevolare la sosta dei residenti in centro storico, resta in vigore, fino al 12 aprile, l'ordinanza che, in via temporanea, permette il transito in via Pescheria Vecchia e il parcheggio in piazzetta Pescheria durante tutta la giornata a chi ha il permesso di tipo “a”, “b” ed ”e”. Il provvedimento agevola la sosta dei residenti che non sarà più quindi, consentita solamente dalle 19 alle 9 di mattina, ma 24 ore su 24. Per tutto il giorno il dissuasore sarà abbassato.

DIVIETO DI FUMO - Prorogato fino all’11 aprile, il divieto di fumare nelle situazioni in cui non è garantito il distanziamento sociale necessario a proteggere dai contagi: fermate degli autobus, davanti alle scuole comprese quelle dell'infanzia e laddove ci siano altre persone entro i tre metri di distanza. La regola vale anche per i dispositivi elettronici. Il provvedimento prevede inoltre l'obbligo, su tutto il territorio comunale, del distanziamento interpersonale di almeno 3 metri, in via continuativa, tra il fumatore e ogni altra persona presente.

STAZIONAMENTO NELLE PIAZZE - Prorogata fino a domenica 11 aprile anche l’ordinanza di divieto di stazionamento nelle principali piazze della città, nelle panchine e nelle aree più sensibili come la Gran Guardia e l'Arsenale, ciò per evitare situazioni di mancato rispetto del distanziamento sociale nelle aree cittadine più a rischio. Nello specifico. Divieto di accesso pedoni: tutti i giorni, dalle ore 16 alle ore 6, non è possibile accedere ai giardini di Riva San Lorenzo e al parco giochi di via Cesare Abba; chiusura h24, invece, per piazza Castelvecchio, su cui possono transitare/sostare solo i pedoni diretti ai numeri civici della medesima piazza o chi è in attesa alla fermata dell’autobus.

Divieto di stazionamento con possibilità di transito ma non di assembramento: tutti i giorni H24 sulle scalinate della Gran Guardia e di palazzo Barbieri (presenti in piazza Bra e nelle laterali piazzetta Municipio e via degli Alpini); in piazza Pasque Veronesi; nelle alzaie fiume Adige; nell’area parcheggio via Bassetti a Porta Vescovo. Tutti i giorni dalle ore 16 alle 6 in zona Arsenale i giardini Sandro Pertini, piazza Sacco e Vanzetti e l’area della vasca; piazza San Nicolò ed area antistante la chiesa, ad eccezione di chi vi si reca; giardini via Volturno. Tutti i giorni dalle ore 18 alle 6 in piazza del Popolo. Divieto di utilizzo delle panchine: dal lunedì al sabato h24 in piazza Libero Vinco. Tutti i giorni dalle ore 16 alle 6, in piazza Cittadella. Tutti i giorni dalle 18 alle 6, in piazza Pradaval. La violazione alle disposizioni dell’ordinanza comporta una multa da 400 a 1.000 euro.