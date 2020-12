L'autocertificazione «già pronta e compilata». Chiarimenti Regione sull'ordinanza di Zaia

La Regione Veneto ha diramato una serie di "chiarimenti" ufficiali in relazione all'ultima ordinanza firmata dal governatore del Veneto Luca Zaia che limita la mobilità tra Comuni veneti a partire dalle ore 14 ogni giorno. I "chiarimenti" della Regione Veneto, per ovvie ragioni, non tengono conto delle nuove norme che il governo nazionale sta valutando di adottare per il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio (qui trovate l'articolo). L'esecutivo guidato da Conte, secondo quanto emerso da una bozza, pare intenzionato ad istituire la zona rossa in tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi, mentre per quelli feriali l'intero Paese dovrebbe essere zona arancione.

I "chiarimenti" della Regione relativi all'ordinanza vanno quindi letti con l'accortezza, sul tema degli spostamenti anzitutto, di porre sempre a mente che se il governo nazionale prenderà provvedimenti restrittivi, ovviamente, essi saranno prioritari. Oltre a ciò, anticipiamo per un breve commento il "chiarimento" numero 6 della Regione Veneto per apporvi un'importante sottolineatura:

«6) Comuni a confine con altre Regioni: si può transitare senza limitazioni in quanto la mobilità extraregionale è regolata dal Dpcm».

Così scrive la Regione Veneto, il che è senza dubbio corretto ad oggi, venerdì 18 dicembre, e finché ci si sposta dal Veneto zona gialla ad un'altra Regione gialla. Ma val inoltre la pena ricordare che, indipendentemente da eventuali nuove decisioni del governo, da lunedì 21 dicembre è già previsto (dal decreto-legge n.158 e dal connesso Dpcm del 3 dicembre) che su scala nazionale entri in vigore il divieto di spostamento tra Regioni diverse, a prescindere dal loro colore e fascia di rischio.

I chiarimenti della Regione Veneto sull'ordinanza di Zaia del 17 dicembre 2020