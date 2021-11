La nuova variante Covid preoccupa l'Italia, ordinanza del ministro: «Divieto di ingresso da 7 Paesi dell'Africa»

«Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini». Ad annunciarlo con una breve nota è il ministro della Salute Roberto Speranza che poi aggiunge: «I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione».

Il post Facebook del ministro della Salute - 26 novembre 2021

L'allerta da parte della comunità scientifica riguarda una nuova variante del virus Sars-CoV-2 che sarebbe stata individuata la prima volta l'11 novembre in Botswana e che presenterebbe un «enorme numero di variazioni», le quali si teme «potrebbero permettere al virus di aggirare l'immunità».

Secondo quanto riportato dall'agenzia AdnKronos, sinora «sono solo dieci casi, in tre Paesi», confermati della variante B.1.1.529 che «contiene 32 variazioni della proteina spike, la parte del virus che la maggior parte dei vaccini usano per creare l'immunità contro il Covid». Oltre ai tre casi in Botswana, quest'ultima variante «è stata individuata in Sudafrica, in sei casi, ed ad Hong Kong, in un paziente appena rientrato dal Sudafrica».

Misure similari a quelle prese dall'Italia sono state introdotte anche dalla Gran Bretagna e da Israele. Nel frattempo l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), ha fatto sapere che è in programma una riunione di esperti per comprendere se la nuova variante del coronavirus debba o meno essere classificata come «preoccupante», evidenziando per il momento il dato significativo che presenti appunto «un gran numero di mutazioni».