A Bovolone si allentano le misure, ordinanza del sindaco: «Situazione sanitaria migliorata»

Bovolone, una nuova ordinanza del sindaco sostituisce quella del 21 novembre, che prevedeva alcune importanti restrizioni a seguito dell'impennata di contagi sul territorio. Il provvedimento sarà in vigore dal 28 novembre al 5 dicembre. Negli ultimi giorni, si legge in una nota ufficiale, «il monitoraggio ha evidenziato un miglioramento della situazione sanitaria: al 27 novembre il totale complessivo dei casi è sceso a 203, dieci in meno del giorno precedente».

Scarica l'ordinanza del sindaco di Bovolone 28 novembre 2020

In considerazione del fatto che il precedente intervento ha contribuito ad arginare l'aumento dei contagi, l'amministrazione fa sapere di aver dunque deciso di varare «un'ordinanza meno restrittiva che punta a ribadire e divulgare l'ultimo provvedimento della Regione». L'ordinanza, secondo quanto si apprende, «consente nuovamente lo svolgimento del mercato settimanale messo in sicurezza e ribadisce le limitazioni nel numero degli ingressi dei clienti nelle attività commerciali in base alla metratura degli esercizi». Nell'annunciare il provvedimento, il sindaco Emilietto Mirandola ha ugualmente invitato tutti i cittadini al buon senso e al rispetto delle regole.

«L'ospedale di Legnago - ha dichiarato il sindaco Emilietto Mirandola - si trova in grande difficoltà e ci è stato comunicato che sarà usato il terzo piano dell'ospedale di Bovolone per pazienti Covid in condizioni non critiche, in via di negativizzazione o già negativizzati, con l'impegno che finita l'emergenza si tornerà a completare l'obiettivo delle schede regionali approvate: 70 posti letto di riabilitazione, 24 posti letto ospedale di comunità, 6 posti letto di hospice e il punto di primo intervento H24. Invito i nostri concittadini - ha dunque concluso il sindaco di Bovolone - a fare la massima attenzione, ad usare la mascherina e rispettare sempre la distanza interpersonale».

