Il sindaco Tommasi firma l'ordinanza: sabato sgombero anticipato del mercato allo stadio per Hellas Verona-Lecce

Secondo quanto riferito in una nota ufficiale dal Comune di Verona, «per motivi di sicurezza, sabato 21 gennaio in occasione della partita Hellas Verona- Lecce delle ore 15, i banchi del mercato dello Stadio dovranno sgomberare in anticipo». Si tratta di un provvedimento che, spiega sempre la nota di Palazzo Barbieri, «tiene necessariamente conto delle richieste della questura di Verona giunte nelle ultime ore per prevenire possibili problematiche di sicurezza e ordine pubblico».

È la prima volta nel corso del campionato di serie A 2022/23 che la partita dell’Hellas al Bentegodi si tiene alle ore 15 del sabato, motivo per il quale, chiarisce sempre il Comune, sono state disposte «misure specifiche, in previsione della consueta elevata affluenza della tifoseria salentina ospite, con probabile arrivo già molto prima dell’apertura dei cancelli di ingresso allo stadio».

In particolare, le misure di sicurezza prevedono «l’installazione delle barriere mobili nell’area esterna alla curva nord, le cui operazioni di montaggio necessitano di almeno due ore di tempo». Ed è appunto per questo motivo che i banchi del mercato che insistono su quest’area, «dovranno liberare lo spazio entro le ore 11». Tutti i restanti banchi, precisa sempre la nota del Comune di Verona, «dovranno invece sgomberare i posteggi entro le ore 12.30».

Le misure qui illustrate sono contenute in una specifica ordinanza che è stata firmata oggi, lunedì 16 gennaio, dal sindaco di Verona Damiano Tommasi.