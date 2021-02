Sboarina: «Contagi in città stanno risalendo». Nuova ordinanza per il weekend contro Covid

Scatta anche per questo weekend nella città di Verona il divieto di consumare bevande, fuori da bar e plateatici, dalle 15 alle 22, orario di inizio del coprifuoco. Sabato 27 e domenica 28 febbraio, in tutta la città, non si potrà bere in piedi su suolo pubblico, e quindi in strade, giardini, piazze.

Il sindaco Federico Sboarina ha firmato questa mattina il provvedimento, già applicato lo scorso fine settimana su richiesta del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, per supportare le Forze dell’Ordine nel far rispettare il distanziamento sociale. L’ordinanza del sindaco va, infatti, ad integrare il provvedimento regionale in vigore fino al 5 marzo che già prevede la consumazione seduti dopo le 15. Il rischio per gli assembramenti viene però con l’asporto, che è consentito fino alle 22, ma che in alcuni casi genera il consumo in piazza o nelle vicinanze dei locali.

«I contagi nella nostra città stanno nuovamente salendo, - afferma il sindaco di Verona Federico Sboarina - è vero che siamo ancora in zona gialla, ma va prestata la massima attenzione per garantire la salute della nostra comunità. Dai nostri comportamenti dipenderanno le prossime settimane e nessuno vuole rinunciare alle libertà che ci siamo riconquistati a fatica, facendo tanti sforzi. Sia sabato che domenica saranno due belle giornate di sole, possiamo stare all’aperto ma dobbiamo evitare in tutti i modi di assembrarci. È questa l’arma migliore, - ha concluso il sindaco Sboarina - assieme a mascherine e gel. Ecco perché abbiamo deciso di introdurre anche per questo weekend le limitazioni. Tutto serve per tornare alla normalità ed evitare, invece, di ricadere indietro».