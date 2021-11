Nuova ordinanza di Sboarina anti Covid: Scala della Ragione vietata per il consumo di bevande e alimenti

Da domani, sabato 20 novembre 2021, e fino al 6 gennaio 2022 sarà vietato a Verona «stazionare, in piedi o seduti, per consumare bevande ed alimenti sulla Scala della Ragione in Cortile Mercato Vecchio». Il sindaco sel capoluogo scaligero Federico Sboarina, infatti, secondo quanto comunicato da palazzo Barbieri in una nota, ha firmato quest'oggi un'ordinanza contingibile e urgente.

Il provvedimento, secondo quanto si apprende, è stato deciso «in funzione della normativa anti Covid in concomitanza dei Mercatini di Natale a Verona 2021» e, visto il periodo di festività, con «previsione di flussi turistici in città, per evitare assembramenti nel luogo di accesso alla Galleria d’Arte Moderna». La violazione del divieto comporterà una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

La scorsa settimana, sempre con riferimento alla nuova fase epidemiologica in atto, lo stesso sindaco di Verona aveva già firmato una precedente ordinanza che imponeva a quanti vogliano accedere alle piazze dei Mercatini di Natale in città di indossare obbligatoriamente la mascherina a protezione delle vie respiratorie.