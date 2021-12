Ordinanza di capodanno a Verona: stop vendita e consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o lattine

Il vicesindaco di Verona, Luca Zanotto, ha firmato quest'oggi una nuova ordinanza sindacale, la numero 156 del 31 dicembre 2021, il cui oggetto è il «divieto di detenzione e di vendita di bevande di ogni tipo contenute in recipienti in vetro o in lattine, nonché limitazioni alla somministrazione nel territorio comunale della prima circoscrizione centro storico in occasione dei festeggiamenti del capodanno 2021».

Il contenuto dell'ordinanza prevede cha partire dalle ore 20 di questa sera, ovvero il 31 dicembre 2021, fino alle ore 6 di domani, sabato 1 gennaio 2022, in tutta l'area del centro storico di Verona che coincide con il territorio della prima circoscrizione, si applichino le seguenti disposizioni:

Sia vietata la detenzione di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro o in lattina ai fini dell'immediato consumo. Sia vietata la vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro o in lattina. La somministrazione delle bevande di qualsiasi tipo nelle aree esterne pertinenziali (plateatici) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata esclusivamente mediante utilizzo di bicchieri di plastica o di carta.

Scarica l'ordinanza sindacale 31-12-2021

La stessa ordinanza, inoltre, specifica che «i divieti di cui ai punti 2 e 3 si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attivita? commerciale legittimato alla vendita al dettaglio per asporto e in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici e all’attivita? di somministrazione di alimenti e bevande».

Le violazioni alle disposizioni dell'ordinanza qui esposta, saranno punite con la sanzione amministrativa da 25 euro fino a 500 euro, salvo naturalmente il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 del codice penale.