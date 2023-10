Operazione Mare Sicuro, nell'estate 2023 aumentati soccorsi e sanzioni

Dal 17 giugno al 17 settembre, il personale della guardia costiera è stato impegnato a livello nazionale nell'operazione Mare Sicuro, con gli obiettivi di vigilare su spiagge, mari e laghi e di promuovere la cultura della sicurezza della navigazione.

In Veneto, l'operazione ha interessato le guardie costiere di Chioggia, Jesolo, Caorle e del Lago di Garda, le quali hanno messo in campo 280 militari e 25 mezzi navali, per un totale di 837 missioni, 16.686 miglia nautiche e circa 7.000 chilometri percorsi.

L'attività è stata strutturata in due fasi. La prima fase è stata rivolta alla sensibilizzazione sulle principali norme e regole per una fruizione consapevole e sicura del lago e delle spiagge. Mentre la seconda, quella più operativa, è stata pianificata ponendo particolare attenzione ai periodi considerati di maggiore potenziale criticità rispetto all’affluenza di turisti e bagnanti. Le unità navali e le pattuglie terrestri hanno così monitorato la sicurezza dei bagnanti e delle attività turistiche e diportistiche.

Al termine dell'operazione, i risultati dell'attività svolta dalla guardia costiera in Veneto possono essere ritenuti soddisfacenti. Sono aumentate in modo significativo le attività di soccorso coordinate (153, +21% in un anno), a fronte di un più basso numero di persone soccorse (232, -9% in un anno). Questa crescita in parte è dovuta alla maggiore presenza di turisti e bagnanti sui litorali e al permanere di comportamenti negligenti o imprudenti. Per prevenire tali situazioni, a fronte di un andamento sostanzialmente costante dei controlli (9.939) si è avuto un aumento dell'attività sanzionatoria (+5%, con 695 sanzioni amministrative), mirata soprattutto a reprimere la navigazione sotto costa e nelle aree vietate.