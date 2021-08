Al lavoro sulla linea telefonica, operaio cade dalla scala e viene portato d'urgenza in ospedale

L'incidente si è verificato intorno alle ore 11 di mercoledì a San Giorgio in Salici: il ferito, un 60enne, è stato condotto in codice rosso a Borgo Trento, ma non si troverebbe in pericolo di vita

Un operaio Telecom di 60 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento, dopo un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di mercoledì.

Secondo quanto appreso, intorno alle ore 11 l'uomo stava lavorando in via Cavalieri di Vittorio Veneto a San Giorgio in Salici, frazione del Comune di Sona, quando sarebbe precipitato da circa 2 metri d'altezza mentre si trovava su una scala.

Scattato l'allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, ha condotto il ferito in codice rosso al Polo Confortini: l'uomo sarebbe stato cosciente e fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul posto si sono diretti anche i carabinieri e i tecnici Spisal per gli accertamenti del caso.