Schiacciato da un braccio meccanico: operaio portato d'urgenza in ospedale

Infortunio sul lavoro in provincia di Verona.

Stando a quanto appreso, intorno alle ore 15 di giovedì, presso uno stabilimento industriale situato ad Arcole, un operaio è rimasto schiacciato da un braccio meccanico, per cause al vaglio del personale Spisal intervenuto sul posto.



Lanciato l'allarme, è arrivato il personale del Suem 118 con ambulanza ed elicottero: il ferito ha riportato un trauma toracico-addominale ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto è intervenuto anche il Nucleo Operativo e Radiomobile di San Bonifacio.