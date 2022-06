Colpito da un oggetto mentre si trova al lavoro: morto un operaio

Un altro tragico incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di martedì, dopo quello avvenuto nelle campagne di Fumane e costato la vita ad un 26enne.



Secondo le prime informazioni giunte, intorno alle ore 10.30, un operaio è stato colpito da un oggetto caduto dall'alto, mentre si trovava al lavoro presso un'azienda che lavora il ferro dove sarebbe stato allestito un cantiere, situato via Padana Inferiore Est, a Legnago: una matassa di ferro cha stava per essere scaricata da un veicolo gli sarebbe caduta sopra, per cause in fase di accertamentoLanciato l'allarme, sul posto si è precipitato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, ma purtroppo per l'uomo non ci sarebbe stato nulla da fare ed è morto. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri e lo Spisal.