Operaio folgorato sul lavoro, Bozzini (Uil): «Ci vuole più cultura della sicurezza»

Ha riportato gravi ustioni al volto e agli arti l'operaio rimasto folgorato ieri mattina, a Trevenzuolo. L'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento di Verona ed il coordinatore di Uil Verona Giuseppe Bozzini si augura che le sue condizioni possano migliorare, ma nel frattempo lancia un richiamo sulla sicurezza sul lavoro. «Non c’è settore del nostro mondo produttivo che sia esente da incidenti, spesso gravi come quello accaduto a Trevenzuolo».

L'incidente è avvenuto nello stabilimento della Anodall Extrusion di Via del Lavoro e potrebbe essere stato causato da un guasto. Il lavoratore è stato raggiunto da una forte scarica elettrica durante la fase di manutenzione dei macchinari. I colleghi hanno assistito alla scena ed hanno subito allertato i soccorsi. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza per offrire le prime cure all'infortunato ed ha fatto atterrare anche l'elicottero che ha poi trasportato l'uomo all'ospedale di Verona. A sopporto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre i carabinieri e i tecnici dello Spisal hanno indagato sulle cause dell'incidente. Cause che potrebbero essere accidentali e legate ad un guasto nell'impianto elettrico.

E di fronte all'ennesimo infortunio che mantiene Verona in cima alla classifica regionale per incidenti sul lavoro, Bozzini lancia un grido d'allarme: «Ci vogliono più cultura della sicurezza, più formazione, più risorse e più controlli. È tempo di dare più ruolo e spazio alle funzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei territori, non tanto in termini di controlli ma prevedendo obblighi formativi per i lavoratori nelle imprese e nei territori gestiti da questi rappresentanti».