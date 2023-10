Operaio resta folgorato dall'alta tensione in una ditta: portato in codice rosso all'ospedale

Un incidente sul lavoro è stato segnalato nella giornata di oggi, sabato 14 ottobre, nel Comune veronese di Trevenzuolo. In base a quanto viene riferito dai soccorritori del Suem 118 intervenuti sul posto, si tratterebbe di un operario rimasto «folgorato con l'alta tensione».

Stando alle prime informazioni disponibili, l'episodio si sarebbe verificato intorno a mezzogiorno nei pressi di una ditta specializzata in lamine di metallo nei pressi di via del Lavoro. Sul luogo dell'incidente sono giunti l'elicottero ed un'ambulanza infermierizzata.

L'operaio rimasto gravemente ferito è stato quindi trasferito d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento per ricevere le cure del caso. Segnalati sul posto per i primi accertamenti circa la dinamica di quanto avvenuto anche i militari dell'Arma.