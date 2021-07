Un pattipalo lo schiaccia contro il guardrail in autostrada, operaio ferito

Un'automedica del 118 di Verona è stata inviata ieri notte, 16 luglio, in autostrada per un incidente sul lavoro. Intorno alle 23.40, al chilometro 273,6 della A4, in direzione Venezia (nei pressi del casello di Sommacampagna), un operaio di 62 anni è stato schiacciato da un battipalo contro il guardrail ed è rimasto ferito. L'uomo è stato soccorso e poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento, a Verona. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia stradale.