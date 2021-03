Operaio ferito in un incidente in acciaieria e trasportato al Polo Confortini

Un'operaio classe 1976, cittadino algerino è stato trasportato in codice rosso al Polo Confortini, dopo un incidente sul lavoro avvenuto mercoledì sera.

Per cause in fase di accertamento da parte dei tecnici di Spisal, l'uomo sarebbe rimasto vittima di uno schiacciamento dopo essere stato colpito da una trave, che li ha provocato un trauma addominale, mentre lavorava alle acciaierie di Verona, situate in lungadige Galtarossa, intorno alle 21.30.

In suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno condotto all'ospedale di Borgo Trento, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.



Sul posto anche le Volanti della Questura di Verona.