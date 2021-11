Infortunio sul lavoro nella mattinata di lunedì a Verona, con un operaio trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.



Stando a quanto appreso, l'uomo era al lavoro in un cantiere situato in strada della Ferriera, situata tra via Mezzacampagna e strada delle Trincee, quando sarebbe stato colpito in testa da un oggetto caduto dall'alto. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 giunto con ambulanza ed automedica, che lo ha condotto d'urgenza al Polo Confortini dopo avergli fornito le prime cure.Sul posto anche i carabinieri.