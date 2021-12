Operaio cade da un tetto a Verona: portato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento

Un uomo è stato condotto d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento nel primo pomeriggio di giovedì, dopo un incidente sul lavoro che si è verificato a Verona.



Stando a quanto appreso, un operaio quarantenne di origine moldava, stava lavorando sul tetto di un edificio situato in via Legnago tra le 14.30 e le 15, quando è precipitato al suolo per cause da verificare. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica: il ferito sarebbe stato trovato cosciente e, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato condotto in codice rosso al Polo Confortini.Sul posto sono intervenute anche le Volanti della Questura e i tecnici Spisal, che si occuperanno degli accertamenti del caso, mentre i vigili del fuoco intervenuti con una squadra per rimuovere alcune parti pericolanti.