Operaio cade da un'impalcatura e viene portato d'urgenza in ospedale

È un lavoratore di una ditta esterna con sede a San Giovanni Ilarione, dove lo stesso risiede, l'uomo rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di lunedì ad Arzignano, in provincia di Vicenza.

Come hanno spiegato i colleghi di VicenzaToday, il 38enne era al lavoro sull'impalcatura di un cantiere in una concessionaria di via Bottego, quando caduto da un'altezza di circa tre metri. Nel violento impatto con il suolo, l'operaio avrebbe riportato gravi conseguenze ed è stato soccorso dal personale del 118, allertato da alcuni presenti, che lo ha condotto in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza.

Saranno i tecnici Spisal a svolgere le indagini sulle cause. Sul posto, inoltre, erano presenti anche i carabinieri.