Operaio precipita da 4 metri in un cantiere edile: portato d'urgenza in ospedale

Un uomo è stato portato in ospedale nella mattinata di lunedì, in seguito ad un infortunio sul lavoro avvenuto a Bardolino.

Secondo quando appreso, un operaio stava lavorando in un cantiere edile in via delle Pieve a Bardolino, dove si sta ristrutturando un'abitazione privata, quando avrebbe accusato un malore in seguito al quale è precipitato da un'altezza di 4 metri, intorno alle 11.30. Lanciato l'allarme, si è diretto sul luogo del fatto il personale del 19 con automedica, ambulanza ed elicottero, il quale ha prestato le prime cure al ferito per condurlo in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri e i tecnici Spisa per i rilievi del caso.