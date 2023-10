Cede il muro e due operai precipitano da 8 metri: morto in ospedale un 42enne

Un morto ed un ferito. È questo il bilancio del tragico incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di mercoledì nele Bassa veronese.

Erano circa le 14.45 e due operai erano indaffarati con i lavori di ristrutturazione sul tetto di una palazzina di due piani situata in via Padovana, ad Arcole, quando sono precipitati a terra da un'altezza di circa 8 metri, a causa del cedimento del muro di gronda dove era stata installata la paratia antinfortunistica.

Lanciato l'allarme, dal distaccamento di Caldiero sono partiti un mezzo e 5 operatori dei vigili del fuoco, che una volta giunti sul posto si sono adoperati per liberare dai detriti e spostare i due feriti in un luogo sicuro, dal momento che nel punto in cui si trovavano il rischio crolli era alto, permettendo così ai sanitari di fornire loro le prime cure in sicurezza.

Il più grave dei due operai è risultato essere un cittadino serbo di 42 anni residente a San Bonifacio, Darko Pajkic, dipendente di una ditta della zona, che è stato immediatamente trasferito in elicottero all'ospedale di Borgo Trento, dove purtroppo è deceduto poche ore dopo a causa delle gravi conseguenze dell'incidente. L'altro operaio rimasto coinvolto, un 57enne a sua volta residente a San Bonifacio, inizialmente è stato condotto al Fracastoro, dopodiché è stato condotto sempre in elicottero all'ospedale di Borgo Trento, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Le operazioni dei pompieri sono proseguite fino alle ore 19 per mettere in sicurezza il luogo. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di San Bonifacio e i tecnici dello Spisal di Verona per le indagini utili a chiarire quanto accaduto: motivo per il quale il magistrato di turno ha disposto il sequestro del cantiere.