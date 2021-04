Covid: a Verona vaccinazioni senza prenotare nel weekend per tutti gli over 80

Scatta oggi l'open day rivolto anche a chi non abbia una prenotazione ma più di 80 anni. Il sindaco di Verona: «Numero delle presenze è in linea. Tutto si sta svolgendo in regola»

«Sabato 17 e domenica 18 aprile i cittadini con più di 80 anni della provincia di Verona che non si sono ancora vaccinati e desiderano farlo possono accedere ai Centri di vaccinazione della popolazione (CVP) senza prenotazione». Lo comunica in una breve nota la Ulss 9 Scaligera.

«È raccomandato scegliere il CVP di riferimento per il proprio distretto - si legge ancora nella comunicazione dell'Ulss 9 Scaligera - e comunque il più prossimo al proprio Comune di residenza: San Bonifacio, Palaferroli - Distretto 2; Legnago, Ex-Rossetto - Distretto 3; Bussolengo, Bocciodromo - Distretto 4; Verona Fiera - Distretto 1 e/o comuni limitrofi». Gli orari sono indicativi e suddivisi per classi d’età, al fine di agevolare l’accesso ed evitare assembramenti e attese. Sul sito dell’ULSS 9 è possibile scaricare la scheda di anamnesi da compilare: https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc....

A Verona questa mattina era presente anche il sindaco Federico Sboarina, il quale ha spiegato: «È iniziata alle 8.30 la vaccinazione degli ultra ottantenni che non erano riusciti a prenotarsi, ma che hanno ricevuto a casa la lettera consegnata dai vigili. Il numero delle presenze è in linea rispetto all’elenco delle prenotazioni. Oggi e domani - ha poi specificato il primo cittadino scaligero - sono anche open day per ultra 80 che, per qualche motivo, sono senza prenotazione. A metà mattina tutto si sta svolgendo in regola».

In tre Centri vaccinali della popolazione, vale a dire quelli di Bussolengo, Legnago e San Bonifacio, a fronte di un'affluenza di over 80 al ribasso, l'Ulss 9 ha aperto le prenotazioni anche per soggetti fragili e disabili. La prenotazione può avvenire sempre tramite il sito online.

