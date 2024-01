Omicidio di Bussolengo, chiesto rinvio a giudizio per Edlaine Ferreira. Rischia l'ergastolo

Il pubblico ministero di Verona Carlo Boranga ha chiesto il rinvio a giudizio per Edlaine Ferreira, la 36enne brasiliana che il 20 luglio 2022 ha ucciso il marito Francesco Vetrioli nella loro abitazione di Vicolo San Valentino a Bussolengo. La donna è accusata di omicidio volontario con tre aggravanti: la premeditazione, il rapporto di stretta parentela e la minorata capacità di difesa della vittima. Accuse che sono particolarmente gravi e che, come riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, non permettono ai difensori di chiedere per l'imputata un processo con rito alternativo. Rito che in caso di condanna offrirebbe una pena ridotta. È invece molto probabile che la 36enne sarà processata in Corte d'Assise, con la possibilità di una condanna all'ergastolo.

La tesi accusatoria è solida e sul fatto che Francesco Vetrioli sia stato ucciso dalla moglie non ci sono dubbi, visto che la donna si è costituita ed ha confessato dopo il delitto. Edlaine Ferreira ha aspettato che la vittima si addormentasse prima di colpirlo più volte con un martello da carpentiere e con un coltello da cucina. E la circostanza che l'uomo stesse dormendo motiva l'aggravante della minorata capacità di difesa. La coppia, inoltre, era sposata da tre mesi e mezzo e questo legame è stato incluso& dal pm Boranga nell'aggravante del rapporto di stretta parentela. Invece, per formulare l'aggravante della premeditazione, ci è voluto un fitto lavoro di indagine e soprattutto di controllo dei messaggi che l'imputata aveva scritto prima dell'omicidio. In uno di questi, in particolare, la donna aveva scritto «Ammazzerò mio marito». Ed anche in altre occasioni, Edlaine Ferreira aveva comunicato intenzioni violente nei confronti del marito. Per questo, il pubblico ministero non ha pensato ad un reato dettato dall'impeto del momento, ma ad un piano premeditato.

Una ricostruzione che contrasta con quanto raccontato dalla donna, la quale ha descritto il marito come un uomo infedele e violento, come se il suo fosse stato un modo per difendersi. Un modo comunque lucido e non viziato da infermità mentale. Edlaine Ferreira è stata infatti anche sottoposta a perizia e giudicata capace di intendere e di volere.