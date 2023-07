Dinamica chiara e movente oscuro per l'omicidio-suicidio di Patrizio ed Edoardo Baltieri

Sono proseguite ieri, 23 luglio, e continueranno anche con l'esame autoptico sui corpi di Patrizio ed Edoardo Baltieri, i due fratelli trovati morti dal padre nella loro abitazione di Via Brigata Piemonte, nel quartiere San Massimo a Verona. Le indagini vanno avanti e magari le autopsie potranno fornire qualche dettaglio ulteriore, ma il quadro generale sembra ormai essersi delineato nella mente degli investigatori.

Ciò che è avvenuto intorno alle 19 di sabato sera nella casa della famiglia Baltieri è quasi sicuramente un omicidio-suicidio. Il fratello più grande, il 28enne Patrizio Baltieri, ha sparato prima contro il più piccolo, il 24enne Edoardo, e poi contro sé stesso. Prima tre colpi di pistola, esplosi nel soggiorno dell'appartamento e che non hanno lasciato scampo ad Edoardo. Subito dopo, Patrizio si è chiuso nella sua stanza, ha preso un fucile e si è sparato.

La pistola e il fucile erano legalmente detenute dal 28enne, appassionato di tiro al volo. Per averle, Patrizio Baltieri aveva un regolare porto d'armi e questo significa che il ragazzo si era sottoposto ed aveva superato i test psicologici che certificano l'idoneità all'uso delle armi.

Nessun problema psicologico era stato dunque riscontrato in Patrizio Baltieri. E dalle informazioni raccolte dagli investigatori, non sono neanche emerse particolari criticità nel rapporto tra i due fratelli. Patrizio ed Edoardo erano diversi: più introverso e riservato il 28enne; più estroverso il 24enne. I due non avevano molto in comune, ma tra di loro non c'erano stati litigi violenti.

Eppure, sembra proprio che sia stato un litigio a scatenare la violenza di Patrizio, anche se difficilmente si riuscirà a sapere cosa sia realmente accaduto prima degli spari. Spari che avevano messo in allarme i vicini, sabato sera, tanto da allertare le forze dell'ordine. Nessuno però poteva immaginare cosa fosse realmente successo. Nessuno poteva immaginare che gli spari provenissero dall'appartamento della famiglia Baltieri. Una famiglia ben inserita nel quartiere e già segnata dalla triste perdita di Leo, il fratello maggiore di Patrizio ed Edoardo, morto cinque anni fa per una malattia. Un avvenimento che rende ancora più doloroso quanto vissuto dal padre sabato sera. Sergio Baltieri, dopo la morte del figlio più grande, ha scoperto anche l'omicidio-suicidio di Patrizio ed Edoardo. È stato lui, rientrando a casa per cena, a trovare prima Edoardo nel soggiorno e poi Patrizio nella camera da letto. È stato lui a chiamare il 118, i cui operatori non hanno potuto far nulla per salvare i due ragazzi. Mentre sul posto arrivavano anche gli agenti della polizia, con il vicequestore vicario Girolamo Lacquaniti ed il sostituto procuratore Carlo Boranga, per dare il via ad un'indagine che ha probabilmente chiarito la dinamica di quanto accaduto ma che forse non chiarirà mai il perché sia accaduto.