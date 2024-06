Spari a Villafranca, si è costituito il principale indiziato dell'omicidio. Altre due persone interrogate

Si è consegnato nel tardo pomeriggio di giovedì il principale indiziato per l'omicidio di Alberto Fiori, avvenuto a Villafranca di Verona nella tarda serata di mercoledì.

I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando privinciale di Verona, in cooperazione con i colleghi della Compagnia di Villafranca, nella prima serata del 20 giugno hanno dato esecuzione ad un Fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Verona, nei confronti di Athos Colombo, 55 anni e residente a Villafranca, «in ragione dei gravi indizi di colpevolezza, emersi ed acquisiti a suo carico nel corso delle indagini». L'uomo si è presentato al Comando provinciale dei carabinieri di Mantova insieme al suo legale, dopodiché, una volta concluse le formalità di rito, è stato condotto nel carcere lombardo a disposizione dell'autorità giudiziaria veronese.

Dopo il fatto l'uomo si sarebbe allontanato, salvo poi costituirsi. Le tensioni tra le due famiglie sarebbero infatti poi degenerate nella vandalizzazione dei camper e dei camion di una delle due, riprese da una serie di foto e video che hanno fatto il giro su WhatsApp e app di messaggistica.

Sempre nel pomeriggio di giovedì, altri due individui coinvolti nei fatti di Villafranca, un 32enne ed un 46enne anche loro residenti in paese, si sono presentati al Comando provinciale di Verona e sottoposti ad interrogatorio con le garanzie di legge, in quanto indagati in relazione all'omicidio.

Le indagini dei carabinieri per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti sono tuttora in corso, sotto le direttive della Procura.