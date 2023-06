Omicidio a San Bonifacio, 46enne accoltellato alla schiena dalla compagna

I primi scarni dettagli sono stati forniti dai carabinieri che questo pomeriggio, 20 giugno, hanno fermato una donna a San Bonifacio con l'accusa di omicidio. Intorno alle 14.30, la signora di 49 anni ha accoltellato alla schiena il compagno 46enne. Il colpo ha forato un polmone della vittima e ne ha causato la morte. Verosimilmente, in base ad una prima ricostruzione dei militari, la coppia stava litigando quando la donna ha preso in mano l'arma per colpire il compagno.