Scoppia la lite e uccide il connazionale con un coltello: preso dai carabinieri

Una lite scoppiata in un'abitazione di Pastrengo si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì.

Secondo quanto riferiscono i carabinieri, intorno alle ore 18 in una casa di via Ronchi sarebbe scoppiato un litigio per futili motivi tra connazionali romeni, entrambi agricoltori, probabilmente alterati dall'abuso di alcol. C.N., classe 1976 ad un certo punto avrebbe impugnato un coltello e colpito a morte C.E., classe 1972, che è deceduto poco dopo.

L'aggressore è stato bloccato poco dopo nelle vicinanze dell'abitazione e tratto un arresto dai carabinieri di Peschiera del Garda, mentre proseguono gli accertamenti.

