Omicidio a San Bonifacio, la morte dell'uomo di 46 anni dopo una lite familiare: «Era una persona tranquilla»

Per la morte di Maurizio Tessari, l'uomo di 46 anni trovato ucciso nel Comune di San Bonifacio con una coltellata nella schiena, durante la giornata di martedì 20 giugno, è stata fermata dai carabinieri intervenuti sul posto la donna che abitava con lui, V. B. di 49 anni, la quale è ora accusata di "omicidio volontario". Secondo l'ipotesi accusatoria, infatti, la convivente della vittima avrebbe colpito quest'ultima all'esito di un litigio familiare, finendo con il forare il polmone dell'uomo. Un colpo che per il quarantaseienne si sarebbe poi rivelato fatale. La morte sarebbe infatti sopraggiunta nel giro di breve tempo e, purtroppo, a nulla sarebbe servito l'intervento dei soccorritori, giunti con un'ambulanza e un'automedica.

In base ad una prima ricostruzione della dinamica dei fatti, l'uomo dopo essere stato colpito avrebbe cercato di mettersi in salvo uscendo di casa, ma oramai sarebbe stato troppo tardi. Resta da chiarire, e a questo serviranno anche le indagini degli inquirenti, come e perché si sia arrivati tra la coppia ad una simile degenerazione del loro rapporto. L'uomo pare lavorasse come carpentiere e, secondo ciò che riferisce l'Ansa, alcuni vicini di casa lo avrebbero descritto come «una persona tranquilla». Tutavvia, il rapporto nella coppia non sembrerebbe essere stato privo di pregressi episodi di tensione, tanto che già al mattino del giorno precedente il fatto di sangue, parrebbe fossero stati allertati i carabinieri per una precedente lite.

A breve distanza dall'abitazione dei due abita la madre della vittima. L'anziana signora ha manifestato tutto il suo dolore negli attimi successivi alla scoperta della morte del figlio, mentre provava ad approssimarsi al quarantaseienne, ormai senza vita, riverso a terra in mezzo alla strada, coperto da un telo.

Si è trattato di un episodio che, oltre ai familiari, ha evidentemente scosso anche la comunità di San Bonifacio, tanto che a parlare, nelle ore successive, è stato pure il sindaco del Comune veronese. Secondo quanto viene riportato da Il Gazzettino, infatti, il primo cittadino sanbonifacese, Giampaolo Provoli, avrebbe dichiarato: «Sono molto amareggiato per la tragedia che ha colpito la comunità di San Bonifacio, dove all'interno di un rapporto a due c'è stata una degenerazione». Lo stesso sindaco di San Bonifacio avrebbe poi sottolineato che la coppia in questione non sarebbe stata nota ai servizi sociali e che, in precedenza, non vi sarebbero stati particolari segnali tali da lasciar intuire la concreta necessità di un intervento psicologico di supporto nei confronti dei due.