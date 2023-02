Rintracciato 44enne accusato dell'omicidio di Mario Piozzi nella sala scommesse

Nel dicembre scorso non era stato ancora rintracciato. E per questo non era stato possibile procedere con l'udienza preliminare e con le altre procedure che lo avrebbero messo sotto processo per l'omicidio del 59enne Mario Piozzi. Omicidio consumato durante una rapina fruttata meno di 3mila euro e avvenuta il 22 dicembre 2019 a Legnago. Il presunto killer è il 44enne romeno Daniel Ipsas ed ora non potrà più sottrarsi alla giustizia italiana. Gli investigatori, come riferito da Laura Tedesco sul Corriere del Veneto, gli hanno notificato la richiesta di rinvio a giudizio, emessa dalla procura di Verona. E domani, 16 febbraio, l'accusato si potrà difendere con l'aiuto dei suoi legali in videoconferenza.

Daniel Ipsas sarà in videoconferenza perché attualmente si trova rinchiuso in un carcere del suo Paese. Si temeva, infatti, che il presunto autore dell'omicidio di Piozzi fosse fuggito e per nascondersi avesse cambiato anche identità. L'accusato, però, pare abbia continuato a delinquere fino all'arresto e all'incarcerazione avvenuta in Romania. E adesso, ai reati che già gli vengono attribuiti se n'è aggiunto uno molto pesante e per cui rischia l'ergastolo.

Per la pm Eugenia Bertini, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, non ci sono dubbi: Ipsas è il responsabile dell'omicidio con rapina di Mario Piozzi. Un fatto avvenuto tre anni fa nella sala scommesse che Piozzi gestiva con la figlia in Viale dei Caduti a Legnago. La vittima conosceva l'uomo che poi l'avrebbe ucciso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, infatti, Piozzi avrebbe aperto la porta sul retro della sua attività, durante l'orario di chiusura, nella notte del 22 dicembre 2019. L'assassino si sarebbe poi scagliato sul 59enne con una spranga, lasciandolo sul pavimento in una pozza di sangue e scappando con circa 2.900 euro. Mario Piozzi è stato infine ritrovato dalla figlia, che ha dato l'allarme. La vittima era ancora viva quando il 118 è arrivato sul posto, ma non è stato possibile salvarla anche dopo il ricovero in ospedale.

Per quel delitto, sono state compiute accurate indagini che, anche grazie alle immagini della videosorveglianza, hanno permesso agli investigatori di individuare nel 44enne romeno il presunto responsabile.