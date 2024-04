Rapina e omicidio nella sala slot, condannato a 30 anni Daniel Ispas

A meno di un mese dalla sua sorprendente confessione è arrivata la condanna per Daniel Ispas, il 45enne dichiarato responsabile dell'omicidio del 59enne Mario Piozzi avvenuto nel corso della rapina alla sala slot di Legnago che la vittima gestiva insieme alla figlia. Ieri, 24 aprile, l'imputato è stato giudicato colpevole di rapina e omicidio volontario e la condanna complessiva è di 30 anni di reclusione.

Daniel Ispas ha ascoltato il verdetto in collegamento audio-video dal carcere romeno dove è detenuto per altri reati commessi nel suo paese dopo la rapina consumata nel Veronese. Rapina messa a segno in meno di 10 minuti, poco prima delle 22 del 22 dicembre 2019. Secondo quanto ricostruito dalle indagini e quanto confessato dal 45enne, il rapinatore è entrato nella sala slot di Viale dei Caduti a Legnago dalla porta sul retro. Daniel Ispas ha dichiarato di aver bevuto tanto quella sera e di essere entrato armato di spranga per rapinare l'attività e non per uccidere. All'interno, il malvivente ha trovato Mario Piozzi e lo ha colpito più volte a sprangate prima di scappare con i soldi contenuti nella cassa, poco meno di 3mila euro.

Mario Piozzi è stato lasciato agonizzante sul pavimento della sua attività. E casualmente quella sera la figlia è dovuta tornare nella sala slot, dove ha visto il padre ancora in vita. I soccorritori sono riusciti a stabilizzare l'uomo e a portarlo all'ospedale di Borgo Trento dove non è stato possibile salvarlo.

Mario Piozzi è morto in ospedale. Ed immediatamente le indagini per risalire al responsabile hanno permesso di raccogliere importanti indizi di colpevolezza su Daniel Ispas. Il 45enne è risultato a lungo non reperibile finché non è stato rintracciato in un carcere della Romania. Carcere da cui ha seguito il suo processo in collegamento e che fino alla sua confessione si era basato solo sulle testimonianze e gli elementi trovati dagli investigatori. Ma nell'udienza del marzo scorso, prima che il pm quantificasse la pena richiesta dalla pubblica accusa, l'imputato ha ammesso le sue colpe, confessando l'omicidio senza neanche confrontarsi prima con i propri legali. Una mossa che forse gli ha risparmiato una condanna all'ergastolo e che ha fatto slittare all'udienza di ieri la richiesta del pm. Richiesta che è stata di 30 anni di reclusione e che il giudice ha accolto.