Trovato presunto autore della rapina alla sala slot in cui fu ucciso Mario Piozzi

A tre anni da un delitto che scosse la comunità di Legnago, potrebbe essersi chiuso il cerchio attorno al colpevole. Secondo quanto riportato da TgVerona, potrebbe essere un 44enne romeno l'autore dell'omicidio di Mario Piozzi avvenuto durante la rapina alla sala slot di cui la vittima era il titolare.

Un omicidio brutale, a colpi di spranga, con il 60enne Piozzi lasciato agonizzante sul pavimento. E una rapina dal magro bottino, circa 3mila. Due dettagli che fecero riflettere gli inquirenti, i quali sondarono più piste e non solo quella della rapina finita in tragedia. L'autore della violenta aggressione, infatti, probabilmente conosceva la vittima. Mario Piozzi aprì la porta sul retro della sala slot a colui che poi gli si scagliò contro con una violenza furiosa. A ritrovare il 60enne in una pozza di sangue fu la sua socia che poi chiamò i soccorsi. Il personale sanitario raggiunse il locale di Legnago, in Viale dei Caduti, che Piozzi era ancora in vita. Lo portarono in ospedale, dove l'uomo si spense. Era il 22 dicembre 2019.

Sono passati tre anni e ora quell'omicidio con rapina potrebbe avere un colpevole. È un 44enne che fino al maggio dell'anno scorso era in carcere in Romania per altri reati. Proprio in carcere fu interrogato in merito alla morte di Mario Piozzi.

Dopo quell'interrogatorio e dopo un'inchiesta aiutata anche dalle immagini della videosorveglianza sembra essere tutto pronto per l'incrimazione del 44enne romeno, che però attualmente non è rintraccibile. Le forze dell'ordine ora lo stanno cercando per permettere alla giustizia di fare il suo corso.