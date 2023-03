Per i giudici ha ucciso la suocera, Enrico Zenatti condannato all'ergastolo

Ergastolo era stato chiesto ed ergastolo è stato deciso ieri, 16 marzo, per il 55enne veronese Enrico Zenatti. L'uomo è stato condannato dalla corte d'assise di Mantova per l'omicidio della suocera di 73 anni Anna Turina.

Il delitto è stato compiuto nell'abitazione dell'anziana donna, nel dicembre del 2021, a Malavicina di Roverbella, nel Mantovano. Zenatti avrebbe prima aggredito la donna con un coltello e poi si sarebbe allontanato dalla casa pensando di averla uccisa. La 73enne riprese però conoscenza e chiamò la figlia, chiedendole aiuto. E la figlia avvertì il marito, Enrico Zenatti appunto. L'uomo ritornò nella casa, con una scusa allontanò la moglie e rimase da solo con la vittima. Ed è stato in quel momento che il 55enne avrebbe consumato il reato fino in fondo, togliendo la vita alla suocera.

Questa è la ricostruzione dei fatti che il pm ha fornito in aula. Una ricostruzione indiziaria che però ha convinto la corte d'assise, la quale ha accolto in pieno la richiesta di ergastolo avanzata dalla pubblica accusa.

Per gli avvocati che hanno difeso l'imputato, invece, l'impianto accusatorio sarebbe carente, come spiegato dai legali di Zenatti a Laura Tedesco del Corriere di Verona. Non si capisce, ad esempio, quale sia stato il movente dell'aggressione di Zenatti a Turina. Gli avvocati hanno quindi confermato che aspetteranno la deposizione delle motivazioni e ricorreranno in appello.

Nel frattempo però il condannato resterà in carcere e dovrà risarcire i figli di Anna Turina, Mara e Paolo Savoia. Mara ha chiesto ufficialmente la separazione da Zenatti, il quale dovrà corrisponderle 400mila euro a titolo di risarcimento per la morte della madre. Stessa cifra dovrà essere versata dal condannato al suo ormai ex cognato.