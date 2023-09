Figlio accusato di aver ucciso la madre a mani nude: disposta l'autopsia sulla vittima

Proseguono le indagini sull'omicidio di Nerina Fontana, 72 anni, avvenuto a Sirmione la scorsa settimana, per il quale è accusato il figlio della donna, il 45enne Ruben Andreoli, che lavora come magazziniere in un'azienda di Peschiera.

Dopo l'interrogatorio di convalida, che ha visto l'imputato trincerarsi nel suo silenzio, la procura ha deciso di disporre l'autopsia sul corpo della vittima, come riferiscono i colleghi di BresciaToday. La donna sarebbe stata aggredita a mani nude dal figlio al termine di una lite: litigi e dissapori sarebbero relativi all'intenzione dell'uomo di lasciare l'Italia e il lavoro per trasferirsi in Ucraina con la moglie.

Tutti e tre abitavano in un appartamento situato in via XXIV Maggio a Colombare di Sirmione, dove nel tardo pomeriggio di venerdì si è consumato il delitto. A lancare l'allarme al 112 sono stati i vicini di casa che hanno udito le urla, mentre altri avrebbero assistito alla brutale scena sul balcone dell'abitazione, con il figlio che avrebbe picchiato la 72enne, la quale è rimasta esanime a terra: portata in ospedale, è poi deceduta alcune ore più tardi.

Andreoli è stato dunque arrestato con l'accusa di omicidio e le indagini sono state affidateai carabinieri di Sirmione e Desenzano, coordinati dal pm Ettore Tisato.