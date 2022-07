Strangolata sul letto, chiesta archiviazione per omicidio di Luciana Lino De Jesus

Luciana Lino De Jesus è morta il 5 marzo 2004 nel suo appartamento di Corso Venezia, a Verona. È stata strangolata sul suo letto. Ed il suo omicidio ora rischia di restare impunito.

Come riportato da Luigi Grimaldi su L'Arena, il pubblico ministero Beatrice Zanotti ha trasmesso all'ufficio del giudice per le indagini preliminari la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla morte della ragazza. A questa richiesta, si è opposto l'avvocato Enrico Bastianello, il quale rappresenta un fratello e una sorella della vittima. Ma sono in realtà tutti i fratelli e tutte le sorelle della giovane a chiedere, insieme alla loro madre, di proseguire con le indagini. Sarà dunque il gip a decidere se è giusto mettere il caso in archivio o se è necessario svolgere nuovi accertamenti.

Caso tornato alla ribalta dopo l'arresto del dicembre scorso del 54enne veronese Enrico Zenatti. Zenatti è attualmente accusato di aver ucciso la suocera Anna Turina a Malavicina, una frazione del comune mantovano di Roverbella. Ma Zenatti fu anche incriminato per l'omicidio di Luciana Lino De Jesus ed in primo grado fu anche condannato a 18 anni di reclusione. Sentenza che fu poi ribaltata dalla Corte d'Appello di Venezia che assolse Zenatti nel 2008.

Zenatti fu assolto perché, secondo i giudici, gli indizi contro di lui sarebbero stati riscontrabili anche in altri due uomini che frequentavano la giovane. Luciana Lino De Jesus era infatti una prostituta e dai tabulati telefonici risulta essere stata contattata da più uomini nel giorno dell'omicidio. Tutti soggetti che sarebbero potuti entrare nell'appartamento della vittima e aggredirla.

Ma la sentenza della Corte d'Appello ha solo stabilito che Zenatti era innocente. Il nome del colpevole è ancora ignoto. E per questo i parenti della vittima chiedono che l'inchiesta continui.