Lite a Lendinara, 30enne residente a Oppeano muore per una coltellata

Si chiama Alasri Abdennebi il cittadino marocchino residente ad Oppeano deceduto l'altra notte, 10 luglio, in Via Cà Mignola Bassa a Lendinara, in provincia di Rovigo. L'uomo è morto a 30 anni, nell'abitazione di un suo connazionale, per dissanguamento. Durante una lite, l'aggressore lo ha ferito con un coltello da cucina ed il taglio dell'arteria femorale non ha lasciato scampo alla vittima. Nel tentativo di sedare il litigio, anche un 31enne è stato raggiunto da un fendente alla coscia sinistra, ma la sua ferita è stata giudicata non grave. L'autore dell'omicidio e del ferimento è poi scappato ed è ricercato dai carabinieri.

Come riportato dal Resto del Carlino, Alasri Abdennebi si trovava nella casa di un marocchino di 50 anni nella notte tra sabato e domenica. Un'abitazione in cui spesso trovavano alloggio lavoratori agricoli di origine marocchina. Non è ancora chiaro il motivo, ma intorno alle 3 è scoppiata una lite tra il 30enne residente nel Veronese ed un connazionale che si è armato impugnando un coltello. Per bloccare il diverbio, è intervenuto subito il 31enne, che però ha rimediato una ferita alla gamba. La lite è andata avanti ed è culminata con la ferita mortale per il 30enne e con la fuga dell'aggressore.

Sono stati chiamati i soccorsi e nell'abitazione di Lendinara sono giunti i carabinieri ed il personale medico del 118. I sanitari hanno potuto solamente confermare il decesso del 30enne. Mentre l'uomo che aveva cercato di fermare i litiganti è stato trasportato all'ospedale di Trecenta e medicato. In seguito, è stato poi dimesso con otto giorni di prognosi.

I militari hanno invece raccolto le versioni dei testimoni, compresa quella del ferito, e si sono messi sulle tracce dell'aggressore.